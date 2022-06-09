Спрос на доставку готовой еды в России упал почти на 40%

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Спрос на доставку готовой еды в России с января по март уменьшился на 38,3%. Об этом сообщает "Коммерсант".
Уменьшение популярности подтвердили сами сервисы. Так, в Performance Group основной спад был зафиксирован в марте. В организации пояснили, что это может быть связано с тревожностью клиентов и колеблющимся курсом валюты. Упала популярность также у "ВкусМил" и "Шефмаркета". В Grow Food отметили, что в первые месяцы весны спрос вернулся к цифрам 2021 года.
По данным источника, некоторые сервисы доставки готовой еды заявили о приостановке своей деятельности. Среди них – Prime Fit, Juicy-food, Rock'n'raw, Simple Kitchen, Foodbasket.pro. При этом некоторые из сетей отказались продолжать работу ввиду очень высокой стоимости продвижения.
Между тем возможность предоставления готовых продуктов пробовали организовать продуктовые ретейлеры, а также агрегаторы доставки. Например, "Яндекс" полностью перенаправил проект "Партия еды" на создание кулинарии и отказался от первоначальной концепции доставки наборов по подписке.
Ранее сообщалось, что спрос на товары для сада и огорода в последнее время утроился. Об этом говорят ретейлеры. Больше всего весной покупают семена, саженцы и рассаду, оборудование для полива и предметы для ландшафтного декора.
Более чем в шесть раз выросли продажи лопат, также активно приобретают бензопилы, грабли и садовые тримеры.
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