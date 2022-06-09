Курс доллара опустился ниже 59 рублей впервые с 25 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 59 рублей впервые с 25 мая. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс американской валюты в начале торгов упал на 36 копеек, до 59,04 рубля, европейской – на 68 копеек, до 62,91 рубля. Максимально по состоянию на утро 9 июня доллар упал до 58,63 рубля, евро – до 62,11 рубля.

Ранее директор департамента валютного рынка торговой площадки Андрей Скабелин заявил, что разница курса валюты на Мосбирже и на иностранных площадках формируется в связи с нехваткой рублей на Западе.

Эксперт выразил мнение, что из-за введения валютных ограничений в марте наблюдался разрыв в курсах до 20 рублей. В настоящее время он составляет порядка 50 копеек. Согласно статистике торговой площадки, от 80 до 90% всего мирового рынка в паре доллар-рубль находится на Мосбирже.

