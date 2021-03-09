Специалисты Руспродсоюза раскрыли обман продуктовых магазинов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Член правления Руспродсоюза Дмитрий Галаганов рассказал, что покупатель может стать жертвой недобросовестной торговли, но не во всех случаях виноват будет именно ретейлер, пишет News.ru.

По словам Галаганова, покупатели все чаще стали сталкиваться с товарами ненадлежащего качества и фальсификатом.

"Смешно говорить о том, что менеджмент имеет дополнительную доходность за счет продажи просрочки. Просрочка на полках связана скорее с тем, что магазины не успевают поменять товар и он стоит просроченный. Да, это плохо. Но фактов таких все меньше и меньше", – отметил он.

По словам специалиста, сети становятся заложниками поведения недобросовестных производителей.

"И ряд производителей в отдельных товарных категориях, к сожалению, этим пользуются", – пояснил он.

В ноябре прошлого года в результате исследования рынка упакованной питьевой воды, проведенного Роскачеством, обнаружились пробелы в нормативно-правовом поле, которые делают возможным производство фальсифицированной продукции.