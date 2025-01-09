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Болгария приостановила поставки газа из Азербайджана, свидетельствует информация на портале компании "Булгаргаз".

"Подобные ситуации доказывают необходимость диверсификации источников и маршрутов поставок не только с целью достижения конкурентами условий и цен, но и обеспечения безопасности поставок при возможных технических проблемах", – добавили в организации.

Поставки возобновятся 11 января. Этот перерыв не спровоцирует дополнительные расходы на замещающий газ и не отразится на ситуации на рынке благодаря "гибкости соглашения" с турецкой BOTAS, уточнили представители компании.

Ранее компания "Булгаргаз" направила в арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже иск против "Газпрома", в котором потребовала возместить ущерб в связи с прекращением поставок природного газа в апреле 2022 года. Понесенный ущерб оценили в 400 миллионов евро. В "Булгаргаз" заявили, что компания предпринимает необходимые шаги для защиты своих интересов.

