Силуанов назвал "Буратино" любимым мультфильмом по финграмотности

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"Буратино" является лучшим мультфильмом по финансовой грамотности, считает глава Минфина РФ Антон Силуанов.

В рамках лекции на выставке-форуме "Россия" министра попросили назвать мультфильм, который способен научить детей финансовой грамотности.

"Если честно, я сейчас мультики очень редко смотрю. Наверное, знаете, на ум приходит что-то типа "Буратино". <...> Знания, команда и креатив – это основные составляющие успеха, которые, кстати, и были в "Буратино", – передает ТАСС его слова.

Ранее стало известно, что сотрудники столичного департамента финансов и центра финансовой грамотности Москвы в рамках нового проекта расскажут студентам, как психология влияет на личные сбережения, какие кредиты можно назвать хорошими и плохими, почему важно составлять финансовый план и какие навыки будут востребованы на рынке труда.

Сами вузы будут выбирать подходящий формат мероприятий – лекции, квизы, мастер-классы. Так, образовательные учреждения дополнят программу элементами финансовой грамотности, а их учащиеся бесплатно получат знания от ведущих экспертов.



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