Курс евро опустился ниже 83 рублей впервые с 22 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс евро снизился до 82,96 рубля впервые с 22 ноября. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

К 14:46 по московскому времени курс европейской валюты в ходе торгов демонстрировал падение на 0,29%. К 14:51 снижение замедлилось до 0,1382%, курс евро поднялся до 83,0625 рубля.

Ранее аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов рассказал, как изменится курс рубля до конца текущего года.

По словам специалиста, в последнее время рубль серьезно ослаб к доллару, однако это падение не будет продолжаться в декабре.

