Saxo Bank опубликовал прогнозы на 2021 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Saxo Bank, ежегодно предрекающий шокирующие события в будущем, опубликовал новый неофициальный прогноз на 2021 год. На этот раз исследования связаны с пандемией коронавируса.

По данным Saxo Bank, пандемия стала причиной увеличения долговой нагрузки в мировой экономике. Многие государственные и высокорейтинговые корпоративные облигации достигли исторического минимума. Риски усиливает и ожидание вакцины.

Однако, по данным банка, вакцинация приведет к дефолту многих компаний. "Причем первыми падут нагруженные наибольшими долгами компании в секторе физической розничной торговли, которым приходилось трудно даже в здоровой докоронавирусной экономике", – пояснили в Saxo.

Также в банке прогнозируют запустение больших городов. Это связано с переходом на удаленную работу. Офисы не будут загружены, коммерческая недвижимость подешевеет.

"Многие молодые люди останутся жить там, где выросли. Тем временем и профессионалы, и малоквалифицированные работники в больших городах начнут увольняться из-за падения предложения на рынке труда. Из-за этого тесные квартиры в криминализованных районах потеряют привлекательность", – отметили в банке.

По мнению Saxo Bank, в 2021 году ожидается переезд штаб-квартиры Amazon на Кипр. Это связано со стремлением обрести большую независимость от государства и с более низким налогообложением. В банке считают, что компании-гиганты постепенно будут становиться слишком могущественными в глазах правительства.

"Там (на Кипре) с распростертыми объятиями встретят гигантскую корпорацию и ее налоги, которые помогут стране снизить отношение долга к ВВП, сейчас составляющее почти 100 процентов", – заявили в банке. При этом там добавили, что европейские регуляторы в скором времени после этого примут соответствующие меры против Amazon, а Кипр заставят привести налоговое законодательство в соответствие с другими странами ЕС.

Согласно прогнозу Saxo Bank, в 2021 году будет зафиксирован высокий спрос на цифровой юань (CNY). Для Китая цифровая валюта – это постепенный отказ от наличных денег и обеспечение финансовой инклюзивности.

"Это увеличит прозрачность внутренних операций и простимулирует использование CNY во внешних странах, делая его заманчивой альтернативой доллару США. Раскрытие китайского рынка капитала и создание валюты, конкурирующей с американским долларом за статус резервной, обеспечит рост внутреннего потребления, финансирование новой пенсионной системы и углубление рынка капитала страны", – подчеркнули в Saxo.

Рост мировой экономике обеспечит энергетический прорыв, считают в банке. Там подчеркнули, что этому поспособствует проект реактора SPARC, который удешевляет термоядерную энергию благодаря технологиям искусственного интеллекта. Также в Saxo считают, что освоение термоядерной энергии благотворно скажется на проблеме нехватки воды и пищи в мире.

"Мы увидим мир дешевого транспорта, всеобщей роботизации и автоматизации, а нынешняя молодежь станет последним поколением, которому приходится работать по необходимости", – отметили эксперты.

Кроме того, в банке предрекли искоренение фейковых новостей в 2021 году. Этому поспособствует общая блокчейн-сеть. Система позволит выявлять первоисточники, мониторить любые изменения контента, подавлять ложную информацию.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что, в настоящее время в России большие ресурсы уходят на производство вакцин от коронавируса. По мнению представителя Кремля, вакцинация позволит остановить распространение COVID-19.

