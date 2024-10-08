Минфин РФ предложил отсрочку по уплате ряда налогов для агробизнеса Белгородской области

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Минфин РФ разработал проект постановления об отсрочке уплаты ряда налогов для агропромышленного комплекса Белгородской области. Соответствующий документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект предполагает предоставление права на отсрочку на один год сроков уплаты налогов, авансовых платежей по страховым взносам, сроки уплаты которых наступают в этом году. Исключением являются налог на добавленную стоимость, налоги, подлежащие перечислению налоговым агентам.

Кроме того, проект позволит высвободить оборотные средства для преодоления последствий экономической обстановки в регионе, который прилегает к зоне спецоперации.

5 сентября российское правительство на год приостановило ряд налоговых проверок для предпринимателей в приграничных районах Курской области. Бизнесменов на 12 месяцев оградили от вынесения решений о приостановлении операций по счетам в банках и переводов электронных денежных средств, а также дали отсрочку по уплате налогов и страховых взносов.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что отсрочка по уплате налогов будет предоставлена предприятиям не только Белгородской, но и Курской области. Он также отметил, что министерство намерено продолжать оказывать помощь областям, граничащим с Украиной.

