Банк России выпустил золотую монету "Георгий Победоносец"

Фото: cbr.ru

Центробанк пустил в оборот инвестиционную золотую монету номиналом 50 рублей, посвященную Георгию Победоносцу. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Монета выполнена из золота 999-й пробы, имеет форму круга диаметром 22,6 миллиметра. Ее изготовили качеством "анциркулейтед". Тираж составляет до 150 тысяч единиц.

На лицевой стороне монеты находится рельефное изображение Государственного герба РФ, а также надписи "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "50 рублей", дата "2023 год". На монете можно рассмотреть обозначение металла по периодической системе элементов Дмитрия Менделеева, пробу, товарный знак монетного двора и массу драгоценного металла.

На оборотной стороне находится рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, который поражает копьем змея. Монета является законным средством наличного платежа на территории страны.

Ранее регулятор выпустил памятную трехрублевую серебряную монету в честь 30-летнего юбилея Совета Федерации. Она выполнена из серебра 925-й пробы и имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. Тираж – три тысячи единиц.