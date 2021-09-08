Компания Natura Siberica частично возобновит работу магазинов в России

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Российский производитель косметики Natura Siberica частично возобновляет работу своих магазинов. Об этом говорится в сообщении компании.

С 8 сентября вновь открываются розничные точки Organic Shop.

"В настоящее время ведется работа по восстановлению продаж в России всей линейки продукции Natura Siberica", – добавил производитель.

На данный момент в России находится 39 магазинов Organic Shop и 41 магазин Natura Siberica, располагающихся в торговых центрах и отдельно стоящих зданиях.

"В первую очередь мы работаем над открытием торговых точек Organic Shop, в последствии рассчитываем запустить все 80 точек", – уточнили в компании.

Работу розничной сети и выпуск товаров Natura Siberica приостановила 1 сентября. Такие меры были приняты из-за прекращения действия лицензионного контракта с некоторыми совладельцами бренда.

Компания лишилась права выпускать продукцию под товарными знаками Natura Siberica, Planeta Organica, "Рецепты бабушки Агафьи" и "Аптечка Агафьи".

"Мы прилагаем все усилия по разблокировке этих торговых знаков. Несмотря на трудности и препятствия, искусственно создаваемые людьми, желающими зла Natura Siberica, мы не прекращаем искать возможности для полноценного возобновления работы всей нашей розничной сети", – заявил президент компании Сергей Буйлов.