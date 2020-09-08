РФ и Кипр одобрили изменения в соглашении об избежании двойного налогообложения

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Главы МИД РФ и Кипра Сергей Лавров и Никос Христодулидис подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщает РИА Новости.

Россия и Кипр сошлись на изменениях в соглашение в начале августа 2020 года. Министр финансов Кипра Константинос Петридис назвал их способом восстановить доверие к экономическим связям двух стран.

Поправки в соглашение предложил президент РФ Владимир Путин. В марте глава государства предложил повысить ставку налога с дивидендов, которые выводятся за рубеж в офшорные юрисдикции, до 15%, что требовало корректировки СоИДН с некоторыми странами.

Министерство финансов Кипра согласилось на исключения для пенсионных фондов, публичных и страховых компаний. Помимо этого, из удерживаемого налога будут исключены процентные платежи по корпоративным и государственным облигациям, а также по еврооблигациям.