09:30Экономика
Сбер повысил ставки по базовым ипотечным программам
Фото: 123RF/andranik2018
Сбер повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,8 процентных пункта. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
Там обратили внимание, что Сбер дольше всех на рынке не менял ставки по ипотечным кредитам после повышения ключевой ставки Центробанка.
"Однако текущие рыночные условия вынуждают нас с 8 августа скорректировать ставки на 0,8 процентных пункта по базовым ипотечным программам", – цитирует пресс-службу ТАСС.
Таким образом, минимальная ставка по ипотечным программам теперь начинается с 11,7%.
Ранее правительство РФ поддержало законопроект, согласно которому граждане смогут сохранить единственное ипотечное жилье, если их признают банкротами. Сделать это можно будет, заключив с банком мировое соглашение или предоставив план реструктуризации кредита.
Российские банки начали повышать ставки по кредитам
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