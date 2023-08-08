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Сбер повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,8 процентных пункта. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Там обратили внимание, что Сбер дольше всех на рынке не менял ставки по ипотечным кредитам после повышения ключевой ставки Центробанка.

"Однако текущие рыночные условия вынуждают нас с 8 августа скорректировать ставки на 0,8 процентных пункта по базовым ипотечным программам", – цитирует пресс-службу ТАСС.

Таким образом, минимальная ставка по ипотечным программам теперь начинается с 11,7%.

Ранее правительство РФ поддержало законопроект, согласно которому граждане смогут сохранить единственное ипотечное жилье, если их признают банкротами. Сделать это можно будет, заключив с банком мировое соглашение или предоставив план реструктуризации кредита.



Российские банки начали повышать ставки по кредитам