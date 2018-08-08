В ФАС рассказали о влиянии повышения НДС на стоимость бензина

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Повышение с 1 января НДС окажет такое же влияние на стоимость бензина, как и на все остальные товары, однако это не приведет к дестабилизации на рынке. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин, передает РИА Новости.

По его словам, на стоимость нефтепродуктов влияют множество факторов. Он отметил, что значимым фактором является налоговая составляющая.

"Они могут повлиять, но мы эту ситуацию постоянно мониторим. Устойчивость на рынке будет обеспечена", – сказал Голомолзин.

Дестабилизация ситуации из-за изменения налогов, по его словам, "в принципе невозможна", а ситуация находится под контролем.



"Мы ситуацию контролируем. И плюс мы говорим, что развитие рыночных инструментов, таких как биржевые инструменты, позволяет не только определять индикаторы рыночных цен, но еще и управлять рисками, то есть сдерживать риски, в том числе риски колебания цен", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Минстрой и Минэкономразвития РФ обсуждают влияние повышения НДС на тарифы на жилищно-коммунальные услуги. При этом россиян призвали не беспокоиться о повышении платежей за ЖКХ, поскольку резкого роста не будет.

3 августа Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов, а также новые тарифы социальных взносов.