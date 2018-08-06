В Минстрое призвали россиян не беспокоиться о повышении платежей за ЖКХ

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Минстрой и Минэкономразвития РФ обсуждают влияние повышения НДС на тарифы на жилищно-коммунальные услуги. При этом россиян призвали не беспокоиться о повышении платежей за ЖКХ, поскольку резкого роста не будет, сообщает РИА Новости.

Как рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, есть четкая установка, на сколько может расти плата, тариф на платеж не влияет, платеж ограничен законом.

Минэкономразвития предлагает учитывать размер увеличения НДС на два процента в тарифах на услуги ЖКХ. Такая мера необходима, чтобы не ухудшилось финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций.

Отмечается, что при увеличении суммы в платежной квитанции за ЖКУ сами услуги не дорожают, а их поставщики не получат никаких дополнительных средств. Возрастет только величина налога, включенного в платеж.