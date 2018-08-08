Россияне накопили 32 трлн рублей

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В первой половине текущего года россияне накопили 1,5 триллиона рублей, что на 150 миллиардов рублей больше, чем годом ранее. В общей сложности накопления граждан достигли 32,3 триллионов рублей, передает газета "Известия".
Такой быстрый рост накоплений в этом году эксперты объясняют увеличением реальных зарплат и доходов населения. В то же время, по данным Росстата, постепенно сокращаются сбережения на банковских вкладах и увеличиваются в наличных.
Вклады на депозитах банков составляют 66,6% от общего объема накоплений – год назад эта доля составляла 67,1%. В наличных россияне теперь держат 17,9% своих сбережений вместо 17% годом ранее. Остальную часть денег – 15.5% – они предпочитают хранить в ценных бумагах.
Накопления россиян не сыграли в ущерб покупкам. В Центробанке ранее сообщали, что у граждан, напротив, появилась склонность к крупным покупкам. В первом квартале этого года розничный товарооборот вырос на 2,4%, а во втором – на 2,7%.
Как отмечают аналитики ЦБ, росту зарплат способствует ситуация на рынке труда. В связи с демографическим кризисом 1990-х годов в России сейчас сокращается число трудоспособного населения, а соответственно во многих отраслях наблюдается дефицит квалифицированных кадров.
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