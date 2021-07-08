Курс доллара на Мосбирже превысил 75 рублей впервые с 4 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже ускорил рост до 0,42% к закрытию предыдущей сессии. Согласно данным на 09:37 по московскому времени, он достиг отметки 75,025 рубля.

В последний раз курс доллара поднимался выше 75 рублей 4 мая 2021 года. В то же время курс евро вырос на 0,55% – до 88,57 рубля.

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 0,31%, до 73,2 доллара за баррель. Нефть сорта WTI упала в цене на 0,48% и торгуется на уровне 71,85 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent превысила отметку 77 долларов за баррель. Речь шла о фьючерсах на топливо с поставками в сентябре. Подорожала и нефть марки WTI. Ее стоимость достигла 75,36 доллара за баррель.