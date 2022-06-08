Курс доллара опустился до 60 рублей

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Курс доллара в ходе торгов упал до 60 рублей впервые с 26 мая. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 14:12 по московскому времени стоимость американской валюты просела на 1,79%, до 59,95 рубля.

К 14:18 курс доллара ускорил падение до 59,83 рубля (-1,98%), курс евро снижается до 63,62 рубля (-3,02%).

Ранее директор департамента валютного рынка торговой площадки Андрей Скабелин сообщил, что разница валютного курса на Мосбирже и на зарубежных площадках формируется в связи с нехваткой рублей в западных странах.

По словам эксперта, из-за введения валютных ограничений в марте наблюдался разрыв в курсах до 20 рублей. В настоящее время она составляет порядка 50 копеек.

Согласно статистике торговой площадки, от 80 до 90% всего мирового рынка в паре доллар-рубль находится на Мосбирже.

