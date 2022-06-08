Курс доллара опустился до 60 рублей

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Курс доллара в ходе торгов упал до 60 рублей впервые с 26 мая. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
По состоянию на 14:12 по московскому времени стоимость американской валюты просела на 1,79%, до 59,95 рубля.
К 14:18 курс доллара ускорил падение до 59,83 рубля (-1,98%), курс евро снижается до 63,62 рубля (-3,02%).
Ранее директор департамента валютного рынка торговой площадки Андрей Скабелин сообщил, что разница валютного курса на Мосбирже и на зарубежных площадках формируется в связи с нехваткой рублей в западных странах.
По словам эксперта, из-за введения валютных ограничений в марте наблюдался разрыв в курсах до 20 рублей. В настоящее время она составляет порядка 50 копеек.
Согласно статистике торговой площадки, от 80 до 90% всего мирового рынка в паре доллар-рубль находится на Мосбирже.
Рубль в начале валютных торгов на Мосбирже укрепился по отношению к доллару
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