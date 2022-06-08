Бизнесмен Нисанов покинул совет директоров спорткомплекса "Олимпийский"

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Совладелец группы компаний "Киевская площадь" Год Нисанов покинул совет директоров спортивного комплекса "Олимпийский" Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу группы.

"Нисанов 3 июня 2022 года принял решение сложить полномочия председателя совета директоров АО "Спортивный комплекс "Олимпийский" и выйти из всех органов управления данного проекта", – говорится в сообщении.

Ранее Нисанов был включен в санкционный список США.

Работы по реконструкции спортивного комплекса "Олимпийский" в Москве планируют завершить в 2023 году. Спорткомплекс помогают обновить международные компании, в том числе из Канады и Испании.

Один из крупнейших спорткомплексов России закрыли в 2019 году. По проекту в здании планировали открыть оздоровительно-реабилитационный комплекс, плавательный и прыжковый бассейны, гимнастические залы, аквапарк и ряд других спортивных объектов.

