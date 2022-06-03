Аркадий Волож покинет должность генерального директора "Яндекса"

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Аркадий Волож принял решение покинуть должность генерального директора компании "Яндекс", а также совет директоров, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Волож также не будет занимать руководящие посты в международных структурах группы.

3 мая Евросоюз официально опубликовал шестой пакет санкций против России. В черный список включили и основателя "Яндекса" Аркадия Воложа, а также супругу пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяну Навку, его сына Николая и дочь Елизавету.

На фоне новостей о санкциях акции "Яндекса" на Мосбирже обвалились на 14,17% и обновили минимум с апреля 2017 года. К 16:27 по московскому времени они снизились на 10,55%, до 1 424 рубля, а минутами ранее упали до 1 366,4 рубля.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

