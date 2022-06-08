В Минвостокразвития рассказали об очереди из компаний в "русский офшор" в Приморье

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В очереди на получение статуса резидента специального административного района (САР) на острове Русский во Владивостоке стоят 15 компаний. Об этом сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунов.

Он отметил, что в последний год в режиме САР происходит существенный приток инвесторов мирового класса. В настоящее время на острове зарегистрированы семь крупных резидентов специального административного района.

"И мы видим, с учетом внешних событий, что привлекательность САР для таких ведущих российских компаний мирового уровня как "Интеррос", "Полюс", "Еврохим", "Роснефть" и других растет", – приводит его слова РИА Новости.

Чекунов отметил, что приток инвестиций наблюдается благодаря решениям правительства об упрощении размещения бизнесами своих подразделений в САР.

Специальные административные районы в России функционируют в Приморском крае и Калининградской области. Первого резидента на острове Русский зарегистрировали в сентябре 2018 года. Им стала ранее находившаяся под кипрской юрисдикцией компания "Финвижн Холдингс".

