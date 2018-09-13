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На острове Русский зарегистрировали первого резидента. Им стала ранее находившаяся под кипрской юрисдикцией компания "Финвижн Холдингс". Об этом сообщил глава Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) Денис Тихонов.

"Компания – основной акционер банка "Восточный" – опорного банка на Дальнем Востоке. Это говорит о том, что созданы комфортные условия для возврата в Россию капитала", – сказал он, передает РИА Новости.

Тихонов отметил, что режимом САР и возможностью перехода из иностранной юрисдикции на остров Русский заинтересовались еще несколько компаний.

В августе Владимир Путин подписал закон о создании специальных административных районов на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде. Это является одной из мер поддержки попавших под санкции российских компаний. Стать резидентами офшоров могут только зарегистрированные за рубежом компании. Инвестор, заключив договор о деятельности в САР, за полгода должен вложить в территорию не менее 50 миллионов рублей.

Ранее Минфин РФ выступил с предложением открыть организованные торги криптовалютой на островах Русский и Октябрьский. Однако эту инициативу не поддержал Банк России.

Как тогда заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, в специальных зонах вполне возможно производить обмен криптовалют на рубли и другие активы.

Также ведомство опубликовало законопроект "О цифровых финансовых активах". Этот документ определяет статус цифровых технологий в финансовой сфере и их ключевые понятия, в частности, криптовалюты. В рамках форума "Цифровая повестка в эпоху глобализации" премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что страны ЕАЭС должны выработать общий подход к криптовалютам. Глава кабмина также отметил, что в будущем вопрос о заключении международных конвенций по криптоактивам станет еще более актуальным.