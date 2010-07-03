Для банковских работников создадут реестр запрещенных фраз

В РФ составят список фраз, которые сотрудники банков не смогут использовать при общении с клиентами. Так, нельзя будет говорить, что банковский продукт застрахован, если он не является депозитом этого банка. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на президента Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василия Заблоцкого.
По его словам, уже во втором квартале 2019 года работники коммерческих структур получат так называемые скрипты – сценарии коммуникации с клиентами при продаже финансовых продуктов. Эксперты считают, такие меры помогут в борьбе с мисселингом, когда клиенту под видом одной услуги навязывают другую.
В марте 2017 года в СМИ появилась информация, что ЦБ дал указания банкам записывать переговоры с клиентами. Регулятор посчитал, что таким образом надо обезопасить клиентов от навязанных услуг, которые они не до конца понимают и потом не могут оспорить в суде.
Ранее сообщалось, что сотрудники одного из банков слили в Сеть "смешные" фото владельцев кредиток. Изображение с паспортными данными и нецензурными подписями парень увидел в Instagram знакомого. За объяснениями он обратился в банк, однако столкнулся с неожиданной для него реакцией.
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