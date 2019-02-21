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13:07

Сотрудники банка слили в Сеть "смешные" фото владельцев кредиток

общество

13:07

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Фото: телеканал Москва 24

Клиент одного из банков сделал снимок для получения кредитной карты, однако позже узнал, что его фотографию использовали в совершенно иных целях. Фото молодого человека показалось сотрудникам кредитной организации слишком "смешным" и они разместили его в соцсетях, сообщает телеканал Москва 24.

Собственное изображение с паспортными данными и нецензурными подписями парень увидел в Instagram знакомого. За объяснениями он обратился в банк, однако столкнулся с неожиданной для него реакцией.

"Ответ был один, что рассматривают четыре дня, ждите. Мы поинтересовались, а сможем ли мы в конце расследования получить хоть какой-то результат. Она (сотрудница банка. – прим.ред.) нам намекнула, что это последняя встреча. Наше общение с банком на этом закончилось", – рассказал пострадавший.

Впрочем, банк все же решил откупиться, но и эта попытка оказалась неубедительной: на счет молодого человека перевели 1190 рублей. Этого не хватит даже на замену паспорта. По словам юристов, в такой ситуации нужно требовать не только большей суммы, но и удаления снимка из Сети.

общество

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