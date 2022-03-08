Центробанк решил не проводить торги на фондовом рынке Мосбиржи 9 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Банк России принял решение не возобновлять торги 9 марта на Московской бирже в секции фондового рынка. Об этом говорится в сообщении Центробанка.
"Банк России принял решение не возобновлять торги 9 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка", – говорится в сообщении.
Исключение при этом составят адресные заявки с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в обычном режиме с 10:00 до 18:45 мск и секции рынка СПФИ.
При этом торги на валютном и денежном рынках, а также рынке репо Московской биржи откроются в 10:00 по московскому времени.
Регулятор уточнил, что режим работы Мосбиржи на 10 марта будет объявлен на официальном сайте Банка России до 09:00 по московскому времени 10 марта.
Утром 4 марта на сайте Московской биржи появилась информация о том, что торги и расчеты на всех рынках не будут проводиться 5, 7 и 8 марта. Отмечалось, что соответствующее решение принял Центробанк.
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