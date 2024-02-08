Эксперты заявили о преодолении "упаковочного" кризиса в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

России удалось преодолеть кризис в области упаковки продуктов питания, который произошел из-за санкций. Об этом сказано в исследовании "Адаптация молочной отрасли к влиянию санкций. Упаковка" агентства Milknews и Национального союза производителей молока ("Союзмолоко"), передает РБК.

"Основные участники рынка упаковки локализовали производство всех основных сырьевых компонентов, а объем выпуска полностью покрывает спрос", – говорится в исследовании.

Для того, чтобы добиться этого основные производители рынка нашли в дружественных странах альтернативных поставщиков и произвели замену преобладающих сырьевых элементов.

По данным исследования, компании "Упаковочные системы", Danaflex, "Европласт" были вынуждены в 2022 году уменьшить количество создаваемых упаковок и основных сырьевых составляющих из-за санкций. Однако Danaflex, "Ламбумиз", "Молопак" смогли добиться роста объемов выпускаемой продукции, поэтому на данный момент занимаются разработкой инвестпроектов.

В 2022 году сообщалось, что крупнейший производитель упаковки Tetra Pak временно откажется от выпуска в России упаковок для вина и напитков объемом два литра. По информации СМИ, это связано с нехваткой ряда комплектующих.

В Минсельхозе, в свою очередь, изданию сообщили, что вопрос обеспечения пищевых предприятий упаковочными материалами прорабатывается с заинтересованными ведомствами и отраслевым сообществом.



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