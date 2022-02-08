ГП предложила изымать имущество организаций в счет погашения долга по зарплате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Генпрокуратура предложила изымать имущество организаций в счет выплаты задолженности по зарплате сотрудникам. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сейчас долг по зарплатам сотрудников гасится с денежных счетов организации. При этом задолженность в счет имущества возможна, если предприятие объявляется банкротом.
В Генпрокуратуре напомнили, что в 2019 году государственные инспекции труда получили право принудительного взыскания зарплат с работодателей без обращения в суд. Однако до второй половины 2021 года большинство задолженностей погашалось по судебным приказам.
"Работа государственных инспекций труда в указанном направлении являлась недостаточно результативной. Этому в том числе препятствует и отсутствие возможности взыскать задолженность по заработной плате за счет любого имущества должника", – считают в ведомстве.
По данным Генпрокуратуры, соответствующие поправки в закон "Об исполнительном производстве" в настоящее время обсуждаются в Минтруде.
Ранее сообщалось, что москвичам в 2021 году выплатили более 1 миллиарда рублей долгов по зарплатам после вмешательства прокуратуры. С начала года прокуратура добилась выплаты задолженности более чем для 3 тысяч работников московских предприятий. Обращения по поводу невыплаты заработной платы являются одними из наиболее распространенных в прокуратуре Москвы.
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