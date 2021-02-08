В Минфине рассказали, какой должна быть денежная подушка безопасности

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Консультант по финансовой грамотности Минфина Любовь Путькова рассказала, что в кризисный период денежная подушка безопасности должна быть сопоставима с суммой расходов шести-семи месячных затрат, передает News.ru.
"Период кризиса можно сравнить с мобилизацией, и если сейчас вы столкнулись с ним, то уже к следующему – а кризисы периодически повторяются, и это нормально – вы будете во всеоружии", – сказала Путькова.
Она подчеркнула, что в период кризиса и экономии главное правильно подходить к выбору оптимизации расходов, не перегибая палку. Специалист добавила, что в результате экономия должна привести к финансовой устойчивости семейного бюджета.
Ранее заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов озвучил базовые правила экономии. По его словам, для экономии средств сперва следует отказаться от необдуманных покупок. По его мнению, такое потакание своим желаниям сильнее всего сказывается на семейном бюджете.
Специалист также рекомендовал покупать продукты и товары для дома реже, но более крупными объемами. А после покупки он посоветовал записывать свои расходы в тетрадь для определения в дальнейшем более важных товаров.
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