Глава Минэкономразвития призвал отказаться от излишних требований к ряду профессий

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Деятельность тысяч охранников и бухгалтеров в России сокращает уровень производительности труда в стране, российской экономике нужны системные меры повышения этой сферы, поскольку в стране есть ряд отраслей с непроизводительной занятостью. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

"Все то, что с точки зрения экономики создает непроизводительную занятость, – излишние требования иногда по безопасности, когда у нас требуется присутствие человека на конкретном месте, хотя можно давно все заменить камерами, вывести все в один центр наблюдений и через это контролировать", – сказал он.

Вместе с тем он назвал сферу бухгалтерского учета той областью, в которой есть потенциал для наращивания производительности. В этой сфере существует излишне частая смена положений, требующая постоянной перенастройки систем, которая трудоустраивает тысячи бухгалтеров по всей стране, указал министр. В этой связи Решетников задался вопросом, насколько это производительно.

По его словам, в рамках реформы обязательных требований власти много занимаются отменой и пересмотром устаревших предписаний. Глава ведомства поделился мнением, что в настоящее время следует сосредоточиться именно на производительности труда.

Решетников напомнил, что в РФ реализуется нацпроект по производительности труда, в котором участвует более 5 тысяч предприятий. За шесть лет инициатива позволила сократить потребность экономики в кадрах на 100 тысяч человек, заявил он, отметив, что в случае продления эффект перекроет более 10% кадрового дефицита в стране к 2030 году.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что экономика в РФ почти полностью задействовала свои трудовые ресурсы, сейчас ситуация с кадрами довольно острая. Для ее дальнейшего роста необходимо повышение производительности труда, указала она.

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