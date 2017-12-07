Максим Орешкин рассказал о курсе рубля в 2018 году

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин о судьбе рубля в декабре.
"Не рухнет", – цитирует "Газета.ру" ответ Орешкина на вопрос о том, рухнет ли рубль. Он добавил, что курс сейчас зависит от колебаний цен на нефть. При этом он стал стабильнее.
В 2018 году рубль тоже не рухнет, заявил глава министерства. По его словам, апрельская переоцененность рубля сейчас нивелирована семипроцентным ослаблением реального эффективного курса. Сейчас рубль торгуется примерно там, где и должен, подчеркнул Орешкин.
Ранее в Минэкономразвития рассказали, что в декабре месячная инфляция может составить 0,4–0,5 процента, а годовая – 2,5–2,6. Макропрогноз на 2018 год в министерстве собираются пересмотреть, в частности, повысить прогноз по среднегодовой цене на нефть до более чем 50 долларов за баррель. Это связано с продлением до конца 2018 года соглашения ОПЕК, ограничивающего объемы нефтедобычи, пояснил Орешкин. Нынешний прогноз по ценам на нефть составляет 43,8 доллара за баррель.
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