В МЭР спрогнозировали годовую инфляцию на уровне 2,5-2,6%

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
В Минэкономразвития рассказали, какой может стать годовая инфляция.
По мнению специалистов министерства, в декабре месячная инфляция может составить 0,4-0,5%, а годовая — 2,5-2,6%. Делая такие прогнозы в Минэкономразвития опираются на данные за прошлый месяц и первые четыре дня декабря. В ведомстве уточняют, что с 1 по 4 декабря инфляция составила 0,1%, а по итогам ноября она составила 2,5%, что ниже ожидаемых показателей, сообщает ТАСС.
В ноябре МЭР прогнозировало годовую инфляцию в диапазоне 2,6-2,7%, а в декабре - в диапазоне 2,5-2,8%.
Ранее Минэкономразвития планировало пересмотреть макропрогноз на 2018 год и, в числе прочего, повысить прогноз по среднегодовой цене на нефть до более 50 долларов за баррель. Это связано с продлением до конца 2018 года соглашения ОПЕК, ограничивающего объемы нефтедобычи, пояснил глава ведомства Максим Орешкин.
Нынешний прогноз по ценам на нефть, который был заложен в бюджет на 2018 год, составляет 43,8 доллара за баррель.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: