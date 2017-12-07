В МЭР спрогнозировали годовую инфляцию на уровне 2,5-2,6%

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В Минэкономразвития рассказали, какой может стать годовая инфляция.

По мнению специалистов министерства, в декабре месячная инфляция может составить 0,4-0,5%, а годовая — 2,5-2,6%. Делая такие прогнозы в Минэкономразвития опираются на данные за прошлый месяц и первые четыре дня декабря. В ведомстве уточняют, что с 1 по 4 декабря инфляция составила 0,1%, а по итогам ноября она составила 2,5%, что ниже ожидаемых показателей, сообщает ТАСС.

В ноябре МЭР прогнозировало годовую инфляцию в диапазоне 2,6-2,7%, а в декабре - в диапазоне 2,5-2,8%.

Ранее Минэкономразвития планировало пересмотреть макропрогноз на 2018 год и, в числе прочего, повысить прогноз по среднегодовой цене на нефть до более 50 долларов за баррель. Это связано с продлением до конца 2018 года соглашения ОПЕК, ограничивающего объемы нефтедобычи, пояснил глава ведомства Максим Орешкин.

Нынешний прогноз по ценам на нефть, который был заложен в бюджет на 2018 год, составляет 43,8 доллара за баррель.