Минэкономразвития пересмотрит прогноз по ценам на нефть на 2018 год

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Минэкономразвития планирует пересмотреть макропрогноз на 2018 год и, в числе прочего, повысить прогноз по среднегодовой цене на нефть до более 50 долларов за баррель. Это связано с продлением до конца 2018 года соглашения ОПЕК, ограничивающего объемы нефтедобычи, пояснил глава ведомства Максим Орешкин.

Нынешний прогноз по ценам на нефть, который был заложен в бюджет на 2018 год, составляет 43,8 доллара за баррель.

"Заключение сделки с ОПЕК точно означает, что мы будем пересматривать прогноз по ценам на нефть на 2018 год в положительную сторону", − цитирует Интерфакс слова главы Минэкономразвития.

На вопрос журналистов о том, пересмотрят ли цены до уровня выше 50 долларов за баррель, Орешкин ответил: "Да, больше".

Глава ведомства также отметил, что для комплексного пересмотра прогноза Минэкономразвития потребуется больше статистических данных по 2017 году, в первую очередь − оценки по динамике ВВП за 2017 год. "На основе годовых показателей, а не месячных, как сейчас мы видим", − добавил Орешкин.

30 ноября стало известно, что министры стран ОПЕК решили продлить до конца 2018 года соглашение о сокращении добычи нефти. О решении ОПЕК сообщил министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи, не уточнив, однако, установят ли квоты по добыче для Ливии и Нигерии − стран, которые ранее были освобождены от этих обязательств.

Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти в 2016 году. Эта мера была призвана сбалансировать объем мировых запасов "черного золота" и избежать его обесценивания. В соответствии с договоренностями, Россия сократила добычу на 300 тысяч баррелей в сутки.