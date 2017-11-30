ОПЕК договорилась продлить сокращение добычи нефти до конца 2018 года

30 ноября, 21:07
Фото: depositphotos/Kokhanchikov
Министры ОПЕК договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2018 года. Об этом сообщил министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи.
При этом он не уточнил, будут ли устанавливаться квоты для Ливии и Нигерии, которые освобождены от обязательств по снижению добычи, передает ТАСС.
Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, в свою очередь, заявил, что ОПЕК не обсуждала пересмотр условий соглашения по сокращению добычи нефти. Однако он отметил, что Ливия и Нигерия согласились ограничить добычу нефти в 2018 году на уровне 2,8 миллионов баррелей в сутки.
Ранее сообщалось, что ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть. По данным организации, спрос в 2016–2040 годах вырастет на 16,5 процента, до 111,1 миллиона баррелей в сутки.
В материалах организации отмечается, что нефть и газ к 2040 году останутся ведущими в удовлетворении спроса на энергию, а их доля в энергобалансе составит 52 процента.
В 2016 году страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти, чтобы сбалансировать объем мировых запасов ресурса. Это решение помогло избежать обесценивания нефти. Россия также согласилась сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки.
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