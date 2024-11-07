"Коммерсант": завод по сборке телевизоров Philips и Sony в Ленобласти остановил работу

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Завод китайской компании TPV Technology по производству телевизоров Philips, Sony и Sharp в Ленинградской области остановил работу, передает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По информации издания, работа завода прекращена из-за опасений вторичных санкций со стороны США и Евросоюза и сложностей с оплатой запчастей через Китай. В данный момент руководство компании занято вопросом о продаже продукции и комплектующих, произведенных на заводе.

Руководитель организации "Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей" Виталий Манкевич объяснил остановку работы завода не санкционным давлением, а пересмотром стратегии развития бизнеса.

TPV не считала российский рынок приоритетным, поэтому компания решила отказаться от конкуренции с более известными китайскими брендами, объяснил он.

В свою очередь, директор магазина бытовой техники Алексей Погудалов считает, что после ухода с рынка таких крупных корейских производителей, как LG и Samsung, которые занимали более 60% рынка, компания Philips стала главным претендентом на лидерство.

Однако высокая средняя цена продукции и осторожная стратегия компании не позволили ей составить достойную конкуренцию. По мнению эксперта, освободившуюся нишу займут китайские производители Haier, Hisense и TCL.

В середине 2011 года в Ленобласти стартовало производство телевизоров иностранных марок, организованное компанией из Гонконга. В развитие предприятия было инвестировано около 30 миллионов долларов, что позволило достичь мощности в 3,5 миллиона единиц продукции в год.

Между тем российские власти ожидают, что иностранные компании не будут активно покидать страну в ближайшее время. В бюджете на 3 года предусмотрено сокращение поступлений от безвозмездных платежей, связанных с продажей активов иностранных организаций, до 300 миллионов рублей в год.

В 2025–2027 годах ожидается сокращение безвозмездных поступлений, что говорит о том, что власти не планируют масштабный отток иностранных граждан из России в будущем.