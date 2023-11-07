Греф заявил, что фундаментальный курс составляет 85–90 рублей за доллар

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Глава Сбербанка Герман Греф заявил о наличии тенденции к укреплению национальной валюты РФ, отметив, что фундаментальный курс сейчас составляет 85–90 рублей за доллар. Об этом сообщает РИА Новости.

"Фундаментальный курс рубля находится в пределах 85–90 рублей, поэтому где-то в районе этих цифр рубль и должен находиться, ну, 90 плюс-минус. У нас нет ожидания, что он сильно от этих уровней уйдет куда-то", – сказал Греф.

По его словам, банк прогнозирует до конца года стабильную ситуацию с рублем. Ослабление валюты маловероятно.

До этого глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что ситуация с рублем стабилизировалась. По его словам, курс рубля и дальше будет находиться в нынешних параметрах.



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