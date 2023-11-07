Курс доллара на открытии торгов вырос до 92,4 рубля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стоимость доллара выросла на открытии торгов до 92,4 рубля. Это следует из данных Московской биржи.

Уточняется, что американская валюта по сравнению с последними показателями прошлого дня подорожала на 0,25 копейки. При этом евро подешевел на 11,5 копейки – до 98,98 рубля, а юань вырос на 0,1 копейки – до 12,68 рубля.

Ранее финансовый аналитик Денис Буйволов спрогнозировал, что на этой неделе доллар будет торговаться по 92–95 рублей. По словам эксперта, ключевую поддержку российская валюта продолжает получать от обязательных продаж экспортерами большей части валютной выручки.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов говорил о вероятности падения курса доллара до 90 рублей.



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