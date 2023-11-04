Глава Минфина РФ заявил, что курс рубля будет сохраняться в нынешних параметрах

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Курс рубля будет находиться в нынешних параметрах, заявил министр финансов России Антон Силуанов в ходе выступления на марафоне общества "Знание" в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"Мы видим, что курс сейчас стабилизировался. Мы считаем, что где-то в этих параметрах он и дальше будет находиться. Поэтому бюджетное правило, бюджетная устойчивость, контроль за операциями агентов внешнеэкономической деятельности, – все это влияет на курс", – передает ТАСС слова Силуанов.

Накануне финансовый аналитик Денис Буйволов спрогнозировал, что на следующей неделе доллар будет торговаться по 92–95 рублей. По словам Буйволова, ключевую поддержку российская валюта продолжает получать от обязательных продаж экспортерами большей части валютной выручки.



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