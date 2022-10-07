Аналитик оценил решение Россельхознадзора о поставке овощей из Молдавии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Научный руководитель Института региональных проблем, член общественного совета Росстата Дмитрий Журавлев оценил решение Россельхознадзора о поставке овощей из Молдавии. Об этом сообщает RT.

"Мы хотим хороших отношений с молдавскими гражданами. Позиция госпожи Санду (президент Молдавии Майя Санду. – Прим. ред.) точно не изменится... В данном случае это такая сложная форма народной дипломатии", – заявил эксперт.

По словам Журавлева, российская сторона хочет наладить контакты с регионами Молдавии, в том числе с теми сферами, которым приходится тяжело в рамках сегодняшней молдавской политики.

При этом, как уточнил представитель Росстата, сельское хозяйство в Молдавии в результате "блестящей" деятельности госпожи Санду упадет на низкий уровень.

Ранее Роспотребнадзор принял решение о снятии ограничений на ввоз в Россию перцев, гранатов, винограда, грейпфрутов и апельсинов из Турции. До уполномоченных органов Турции довели требования о контроле за содержанием пестицидов в пищевой продукции.

Также отмечалось, что им разъяснили меры, необходимые для устранения ранее обнаруженных нарушений.

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