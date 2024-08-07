Минэкономразвития РФ предложило обнулить НДС для отелей до 2030 года

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В России следует продлить отмену НДС для отелей до 2030 года. С такой инициативой глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников выступил в рамках совещания Владимира Путина с кабмином.

Он напомнил, что отмена действует до 2027 года. Решетников объяснил необходимость ее продления увеличением сроков окупаемости.

Ранее Госдума приняла закон, который разрешает местным властям со следующего года вводить туристический налог, заменяющий курортный сбор.

При этом ставки налога могут изменяться в связи с сезонностью и категорией средства размещения, но не могут быть выше или ниже установленных в Налоговом кодексе предельных величин.

