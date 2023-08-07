Посол заявил, что РФ и Катар прорабатывают совместные проекты на более чем 160 млрд руб

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Россия и Катар прорабатывают совместные проекты на сумму более 160 миллиардов рублей. Об этом заявил посол РФ в Катаре Дмитрий Догадкин.

"Расширяется наше взаимодействие в инвестиционной сфере. Qatar Investment Authority вкладывает капиталы в ведущие российские компании. Успешно развивается партнерство с Российским фондом прямых инвестиций", – приводит его слова РИА Новости.

Догадкин также рассказал, что товарооборот России и Катара за первый квартал 2023 года превысил 1,8 миллиарда рублей.

По его словам, перспективным направлением сотрудничества страны видят развитие транспорта и логистики, прежде всего – международного транспортного коридора "Север – Юг", благодаря которому срок доставки грузов из Индии в Россию сокращается до 15–24 дней.

Ранее посол ОАЭ в РФ Мохаммед Ахмад Аль-Джабер заявил, что торговля с Россией поможет Объединенным Арабским Эмиратам стать глобальной столицей инвестиций и экономических инноваций через 50 лет. По его словам, сейчас ОАЭ также изучают целесообразность участия в проекте транспортного коридора "Север – Юг". Отмечается, что Абу-Даби уже заключила соглашения с несколькими странами о создании коммерческих транспортных коридоров.