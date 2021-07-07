Цена нефти Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель

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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Стоимость сентябрьского фьючерса опустилась до уровня 72,81 доллара за баррель – это на 2,33% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ниже 73 долларов нефть марки Brent торговалась до нынешнего момента 21 июня 2021 года.

В начале июля фьючерсы Brent с поставкой в сентябре 2021 года торговались на отметке в 77,08 доллара за баррель. Сообщалось, что этот показатель был достигнут впервые с октября 2018 года.

Как рассказал вице-премьер РФ Александр Новак, на данный момент страны не обсуждают возможность продления сделки ОПЕК+. Возможность может предоставиться в рамках встречи участников соглашения.