Эксперты спрогнозировали рост зарплат курьеров

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В Москве вырос спрос на доставку еды, кадровый дефицит в этой сфере составляет порядка двух миллионов человек, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на основателя сервиса SuperJob Алексея Захарова.
По его словам, сейчас зарплата в сервисах доставки может доходить до 100–150 тысяч рублей в месяц. Кроме того, считает эксперт, можно ожидать и роста стоимости самой доставки.
"Курьеров до сих пор недостаточно, и это сдерживает развитие сервисов доставки. Их зарплаты уже существенно выросли и в связи со спросом будут расти дальше. Например, на SuperJob предложения для курьеров от 100 тысяч – не редкость, даже от 150 тысяч – не такая уж редкость", – сказал Захаров.
В свою очередь председатель комитета по трудовым отношениям и охране труда столичного отделения "Опоры России" Дмитрий Третьяков считает, зарплаты курьеров будут расти, но "в рамках разумного".
Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок рассказала о сферах труда для желающих получать стабильную зарплату в условиях пандемии. Она предложила обратить внимание на государственный сектор. Починок выделила такие сферы труда, как социальное обслуживание и медицина.
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