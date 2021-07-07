Эксперты спрогнозировали рост зарплат курьеров

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В Москве вырос спрос на доставку еды, кадровый дефицит в этой сфере составляет порядка двух миллионов человек, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на основателя сервиса SuperJob Алексея Захарова.

По его словам, сейчас зарплата в сервисах доставки может доходить до 100–150 тысяч рублей в месяц. Кроме того, считает эксперт, можно ожидать и роста стоимости самой доставки.

"Курьеров до сих пор недостаточно, и это сдерживает развитие сервисов доставки. Их зарплаты уже существенно выросли и в связи со спросом будут расти дальше. Например, на SuperJob предложения для курьеров от 100 тысяч – не редкость, даже от 150 тысяч – не такая уж редкость", – сказал Захаров.

В свою очередь председатель комитета по трудовым отношениям и охране труда столичного отделения "Опоры России" Дмитрий Третьяков считает, зарплаты курьеров будут расти, но "в рамках разумного".

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок рассказала о сферах труда для желающих получать стабильную зарплату в условиях пандемии. Она предложила обратить внимание на государственный сектор. Починок выделила такие сферы труда, как социальное обслуживание и медицина.