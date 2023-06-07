Банки Армении, Казахстана и Гонконга блокируют оплату юрлицам в РФ из-за санкций – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Армянские, казахские и гонконгские банки начали блокировать оплату по товарной номенклатуре за электронику для юрлиц из России в связи с риском санкций, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Как объяснили собеседники журналистов, такие меры связаны с десятым пакетом санкций США, который ставит под угрозу банки, сотрудничающие с РФ. При этом санкции вводятся за любое предоставление денежных средств, товаров или услуг в пользу заблокированного лица или от такого лица, добавили собеседники издания.

Отмечается, что платежи стали блокировать за транзакции, связанные с серверами, микросхемами, процессорами, телеком-оборудованием и другой электроникой. Эксперты считают, что ужесточение экспортного контроля может привести к дефициту подобной продукции в РФ уже в течение полугода.

В результате, по мнению источников, российским компаниям придется ввозить подпавшие под ограничения компоненты под "альтернативными" кодами ТН ВЭД. Кроме того, компании из РФ могут "поставлять технику целиком в сборке".

Между тем источники уточнили, что не все армянские или гонконгские банки блокируют оплату, а поставщики ищут "иные способы проведения платежей".

Ранее в Нацбанке Казахстана заявили, что страна пытается не допустить превращения в инструмент для обхода санкций. По словам зампреда казахстанского ЦБ Акылжана Баймагамбетова, власти пытаются сохранять нейтральную позицию, однако Россия является самым крупным торговым партнером Казахстана.

Зампред Нацбанка также отметил, что в номинальном исчислении в плане объемов экспорта в РФ не наблюдается рост в годовом исчислении в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

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