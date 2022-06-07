Еще один инвестор получил от города участок в аренду за один рубль в год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Второй договор подписан о предоставлении кондитерской компании "Рот Фронт" участка в аренду сроком на 5 лет за один рубль в год для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Инвестор вложит в проект девять миллиардов рублей. В результате за счет налогов в городской бюджет будут ежегодно поступать 238,9 миллиона рублей. Кроме того, благодаря реализации проекта в столице появятся еще 1,4 тысячи рабочих мест", – отметил заммэра.
Отмечается, что участок площадью 2,6 гектара находится в Западном Бирюлеве, при этом площадь арендуемого участка составит 33,4 тысячи квадратных метров.
В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что 60 тонн продукции будут выпускаться на новом предприятии каждый год. Он добавил, что до этого правительство Москвы подписало первый договор о предоставлении инвестору участка в районе Нагатино-Садовники площадью порядка 10 тысяч квадратных метров в аренду за рубль в год сроком на 5 лет. Там будет построен инженерный корпус, который станет частью научно-производственного предприятия по разработке электронных компонентов для промышленности.
Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что действие льготной ставки аренды распространится на весь срок реализации проекта.
Ранее сообщалось, что власти Москвы направили в Фонд развития промышленности 10 миллиардов рублей. Эта сумма предназначена для обеспечения субсидирования процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств предприятий промышленности, торговли и сельского хозяйства.
По словам Ефимова, на льготные кредиты могут претендовать в том числе производители электронной аппаратуры и двигателей, предприятия обрабатывающей промышленности. Подать заявки могут компании с численностью сотрудников от 100 человек, а в случае с высокотехнологичными производствами – от 50 человек.
В обычных случаях – при выплатах зарплат, пополнении оборотных средств – размер субсидируемого кредита не может превышать 500 тысяч рублей. Если же речь идет об инвестиционных проектах, покупке нового оборудования, то не больше 1 миллиарда рублей.
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