Курсы доллара и евро понизились на Московской бирже

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 26,75 копеек. Теперь он стоит 73,96 рубля.

Курс евро, в свою очередь, понизился на 18,5 копеек. Европейская валюта стоит 89,385 рубля.

Накануне сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский сообщил, что в ближайшее время не должно произойти событий, которые бы привели к резкому падению курса рубля, уверен .

Он отметил, что даже рост стоимости нефти до 70 долларов за баррель не повлиял на рубль, закрепившийся на отметке 74,5–75 рублей за доллар. Курс евро также будет держаться в диапазоне от 89 до 91 рубля, выразил уверенность специалист.

Переславский сообщил, что обвалиться могут валюты стран, где в настоящее время эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса остается сложной. В пример он привел Турцию и Индию. Наиболее устойчивой денежной единицей в данное время эксперт назвал австралийский доллар.