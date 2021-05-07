Курсы доллара и евро понизились на Московской бирже

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 26,75 копеек. Теперь он стоит 73,96 рубля.
Курс евро, в свою очередь, понизился на 18,5 копеек. Европейская валюта стоит 89,385 рубля.
Накануне сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский сообщил, что в ближайшее время не должно произойти событий, которые бы привели к резкому падению курса рубля, уверен .
Он отметил, что даже рост стоимости нефти до 70 долларов за баррель не повлиял на рубль, закрепившийся на отметке 74,5–75 рублей за доллар. Курс евро также будет держаться в диапазоне от 89 до 91 рубля, выразил уверенность специалист.
Переславский сообщил, что обвалиться могут валюты стран, где в настоящее время эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса остается сложной. В пример он привел Турцию и Индию. Наиболее устойчивой денежной единицей в данное время эксперт назвал австралийский доллар.
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