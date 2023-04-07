Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Курс доллара в ходе торгов поднялся выше 83 рублей впервые с 6 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным торгов, на 12:37 по московскому времени американская валюта выросла на 2,09%, до 83,07 рубля. Замедление роста доллара на 2,05%, до 83,04 рубля, произошло к 12:40.

При этом курс евро превысил 91 рубль впервые с 6 апреля 2022 года. В 12:51 европейская валюта выросла на 2,11%, до 91,03 рубля. К 12:54 курс уже снизился до 90,97 рубля.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что в ближайшие несколько дней рост курса доллара и евро остановится и произойдет корректировка.

По его словам, ближайшие дня два продлится рост курса валют, потом начнется корректировка. Он отметил, что не стоит ожидать сильного падения курса иностранных валют.



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