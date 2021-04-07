Экономист заявил, что курс евро может достигнуть 100 рублей в 2021 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро повысится до конца 2021 года на 10–15% и составит 100 рублей. Об этом в эфире телеканала Москва 24 заявил экономист Александр Саяпин.

По его словам, главная причина роста курса евро – падение котировок на нефть.

"Думаю, к сентябрю – октябрю он будет примерно 95–98 рублей", – отметил Саяпин.

Что касается доллара, он останется на прежнем уровне, уточнил специалист.

Ранее курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже увеличился на 0,98% к закрытию предыдущей сессии и достиг 78,0225 рубля. В последний раз курс доллара находился выше отметки 78 рублей только 5 ноября прошлого года.

Также курс евро поднялся выше 92 рублей. В последний раз он находился на такой отметке 1 февраля 2021 года.