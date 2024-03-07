Выпуск электрооборудования в Москве вырос более чем в два раза в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московские компании увеличили выпуск электрического оборудования более чем в два раза в 2023 году по сравнению с показателями 2022-го. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в настоящий момент в Москве функционируют более 130 предприятий по разработке и производству электрического оборудования. Они обеспечивают рабочими местами более 17 тысяч человек.

Ефимов добавил, что в прошлом году компании нарастили объем производства на 106,8%. Также предприятия этой направленности поставили заказчикам на 146,8% больше товаров, чем за 2022 год.

Фабрики и заводы Москвы осуществляют выпуск электродвигателей, трансформаторов, аккумуляторных батарей, кабелей и многого другого.

"В частности, в городе произвели свыше 100 тысяч светящихся указателей и световых табло – это на 15,5% больше показателей 2022-го, а также около 800 тысяч люстр и осветительных подвесных устройств, что на 26% превышает показатели позапрошлого года", – сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что свыше 170 столичных обрабатывающих предприятий присоединились к нацпроекту "Производительность труда". По словам мэра, под руководством экспертов компании равномерно распределяют занятость своих сотрудников, совершенствуют логистику, корректируют размеры партий.

Также Собянин в рамках встречи с Владимиром Путиным доложил о том, что в Москве выявлен рекордный рост производства в ключевых отраслях. Мэр указал, что в городе продолжается строительство домов в рамках программы реновации. Он также сообщил о росте инвестиций в недвижимость.

Объем производства продуктов питания в Москве увеличился почти на 40%