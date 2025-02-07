ЦБ утвердил стандарт безопасного использования QR-кодов

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Центробанк утвердил стандарт безопасного использования QR-кодов для платежей и переводов, сообщается в телеграм-канале регулятора.

Финансовые организации и компании из других сфер, которые применяют данную функцию, смогут разработать на основе этого регламента внутренние меры защиты.

Также ЦБ систематизировал в документе угрозы, которые могут возникнуть на каждом этапе операции, в зависимости от видов QR-кодов. Еще там описаны стандартные методы предотвращения этих рисков.

В свою очередь, для проведения операций по внесению и снятию средств в банкомате с использованием QR-кода предусмотрены специальные меры безопасности.

Стандарт носит рекомендательный характер и вступит в силу 17 февраля, добавили в Банке.

Ранее Центральный банк России объяснил причину возобновления выпуска бумажных купюр номиналом в 5 и 10 рублей наряду с монетами в 2022 году. Это решение было связано с тем, что россияне стали охотнее пользоваться бумажными деньгами после улучшения их качества.

Представители Банка России обратили внимание, что в нулевые годы банкноты 5 и 10 рублей пользовались у граждан большой популярностью. Однако их главная проблема заключалась в том, что они быстро изнашивались. Теперь они дополнительно покрываются защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы.