Экономист заявил, что РФ не является главным торговым партнером Китая

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Россия не является основным торговым партнером Китая, так как эта роль отведена США. Об этом заявил экономист Дмитрий Прокофьев в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".



Так специалист прокомментировал информацию о приостановке обслуживания клиентов из РФ и Белоруссии крупным китайским банком Chouzhou Commercial Bank. По словам Прокофьева, эта ситуация не вызвала у него большого удивления.

"Это такой спарринг-партнер, и интересы (КНР. – Прим. ред.) лежат в торговле с Соединенными Штатами и своем технологическом развитии", – заявил он, подчеркнув также амбиции Китая в отношении Африки и юго-восточной Азии.

Однако РФ для Китая в первую очередь – поставщик сырья и углеводородов, причем по приемлемым для КНР ценам, заявил Прокофьев. Однако он уверен, что позже удастся обойти ограничения банка в отношении импортеров из РФ.

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота в беседе с "360" отметил, что подобные ситуации случаются достаточно часто, приведя в пример Турцию.



"Сейчас действительно отмечаются определенные сложности при работе с финансовыми институтами дружественных стран. Напомню, что в Турции очень серьезные проблемы, связанные с прямыми отказами как банков, так и импортеров-экспортеров", – заявил он.

Однако в ситуации с Китаем Россия находится в более выгодных условиях, считает эксперт. Бархота указал на достаточные объемы самого банка, а также на наличие на российском рынке дочерних банков китайских финансовых структур.

"Скорее всего, будут использоваться другие финансовые институты. Это могут быть банки, лизинговые компании, экспортные и импортные агентства", – уверен он.

Также, в случае приостановки отношений целой цепочки банков, специалисты могут использовать длинную схему работы через другие страны – Северную Корею и Вьетнам. Также он отверг возможность неполадок из-за наступающего китайского Нового года.

"У нас есть складские запасы нереализованного сырья. Даже если потребуются срочно поставки, то можно будет использовать другие экспортно-импортные агентства или другие банки других стран. Поэтому, я думаю, что проблем никаких не возникнет", – подчеркнул финансист.

В схему могли бы включить и активно работающие на рынке РФ китайские дочерние банки, которые не подпадают под санкции, так как не являются филиалами, напомнил он.

По его словам, финансовые организации представляют собой самостоятельные российские банки, но с китайским капиталом, которые входят только в сотню банков РФ, что позволяет им быть менее заметными для комиссий по контролю за соблюдением санкций.

Немногим ранее в СМИ заявили, что банк Китая Chouzhou Commercial Bank прекратил расчеты с клиентами из Россия и Белоруссии. Менеджеры банка уведомили клиентов еще на прошлой неделе. В СМИ уточнили, что остановка расчетов может грозить логистическим коллапсом.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о проблемах с расчетами. Он уточнил, что появившиеся проблемы будут решаться.

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