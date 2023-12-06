06 декабря, 15:58Экономика
ГД одобрила право президента вводить управление имуществом лиц из недружественных стран
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Госдума одобрила в третьем чтении право президента России вводить управление имуществом лиц из недружественных государств.
Новые нормы были подготовлены как поправки ко второму чтению инициативы о реформировании института индивидуальных инвестиционных счетов.
В настоящее время такие меры регулируются указом главы государства. Из утвержденного документа следует, что полномочия президента РФ по введению мер в экономике в связи с недружественными действиями иностранных государств будут расширены.
Ранее Владимир Путин подписал закон о блокировке денежных средств и имущества юридических лиц, контролируемых иностранными гражданами и организациями.
Подобные меры могут применяться при условии недружественных действий иностранных государств, их должностных лиц и органов, если они угрожают интересам и безопасности России, нарушают права и свободы россиян. Уточнялось, что решение об их применении принимает президент на основе предложений Совбеза.
Россия включила Норвегию в список недружественных стран
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